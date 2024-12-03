Meteoroloji Dairesi: Sel, taşkın, dolu, yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklar yaşanabilir!

Meteoroloji Dairesi'nde kuvvetli yağış uyarısı! Sağanak yağışlar 3 Aralık'tan itibaren etkili olacak. Sel, dolu ve fırtına riskine karşı vatandaşlar tedbirli olmaya çağrıldı.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, yaptığı son meteorolojik değerlendirme ve analizlerin ardından 3 Aralık 2024 saat 14.00'ten itibaren bölge genelinde kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. Yağış miktarının yer yer 21-50 kg/m² arasında olabileceği belirtilirken, gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte sel, taşkın, dolu, yıldırım düşmesi ve fırtınamsı rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği vurgulandı.

Uyarı, 4 Aralık 2024 saat 10.00'a kadar geçerli olacak. Vatandaşlar ve yetkililer, yaşanabilecek risklere karşı tedbirli olmaya davet edildi. Özellikle açık alanlarda bulunanlar ve seyahat edenler, oluşabilecek ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmalı.