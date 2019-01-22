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Meteoroloji Dairesi tarih verdi: Yağışlı havaya dikkat

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Meteoroloji Dairesi tarih verdi: Yağışlı havaya dikkat
Meteoroloji Dairesi tarih verdi: Yağışlı havaya dikkat

Meteoroloji bugün yağış beklendiğini duyurdu.

Hafta boyunca alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenen ülkemizde bugün yağış bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki hafta havanın genellikle parçalı bulutlu olacağını, en yüksek hava sıcaklığının, iç kesimler ve sahillerde genellikle 15-18 derece dolaylarında seyretmesinin beklendiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, rüzgar genellikle güney ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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