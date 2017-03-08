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Meteoroloji Dairesi uyardı!

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Meteoroloji Dairesi uyardı!
Meteoroloji Dairesi 9 – 15 Mart tarihlerini kapsayan hava durumu raporunu açıkladı.

Hava yarından itibaren pazartesi gününe kadar yağmurlu olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 9 – 15 Mart  tarihlerini kapsayan tahminlerine göre, KKTC belirtilen tarihler arasında  genellikle alçak  basınç sistemi  ile periyodun ilk iki günü ılık ve nemli, diğer  günlerde ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre yarın parçalı çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren yer yer hafif yağmurlu, sabah saatleri yer yer sisli, cuma günü parçalı çok bulutlu yer yer yağmurlu, cumartesi günü parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, pazar günü parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, pazartesi, salı ve çarşamba günleri ise az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk iki günü iç kesimlerde ve sahillerde 22 – 25;  diğer günlerde  ise 16 – 19 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar ise periyodun ilk iki günü güney ve doğu, diğer günlerde güney ve batı yönlerden orta  kuvvette  zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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