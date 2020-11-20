Meteoroloji Dairesi, uyardı!

Meteoroloji Dairesi’nden edinilen bilgilere göre KKTC genelinin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.
Hava parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı, iç kesimlerde 21-22 derece, kıyı şeridinde ise 20-21 derece dolaylarında olacak.
Rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.