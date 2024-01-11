Meteoroloji Dairesi uyardı: Karada ve denizde fırtına olacak!

Meteoroloji Dairesi, yarın karada ve denizde fırtına olacağı yönünde uyarıda bulundu.
Meteoroloji Dairesi'nden yayımlanan ihbarda yarın 11.00 ile 23.00 saatleri arasında denizlerde ve karada fırtınamsı rüzgar beklendiğini duyuruldu.
İhbarda, bölge denizlerinde güney ve batı yönlerden esen rüzgarın zamanla kuvvetlenerek "7" kuvvetinde ve "fırtınamsı" olarak esmesinin beklendiği; karada ise güney ve batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esen rüzgarın zamanla kuvvetlenerek "fırtınamsı" rüzgar şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.
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