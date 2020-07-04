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Meteoroloji Dairesi Uyardı: Sıcaklık Önümüzde ki Hafta Artacak

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Meteoroloji Dairesi Uyardı: Sıcaklık Önümüzde ki Hafta Artacak
Meteoroloji Dairesi Uyardı: Sıcaklık Önümüzde ki Hafta Artacak

Meteoroloji Dairesi KKTC’nin önümüzdeki bir haftalık sürede genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağını açıkladı.

Daire açıklamasında, beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle havanın bir haftalık sürede genellikle açık ve az bulutlu olacağı kaydedildi.  

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 38 – 41, sahillerde 33 – 36 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette salı ve çarşamba günleri zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

 
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