  • BIST 1.356
  • Altın 495,729
  • Dolar 8,7005
  • Euro 10,3082
  • Lefkoşa 40 °C
  • Mağusa 40 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 40 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Meteoroloji Dairesi uyardı: Toz Zerreciklerine Dikkat!

» »
Sıcak hava dalgasının etkisinden dolayı mevsim normallerinin üzerinde bir sıcak havanın hakim olduğu ülkede, Kuzey Afrika üzerinden taşınacak toz zerrecikleriyle yarın ve haftasonu hava kirli olacak.
Meteoroloji Dairesi uyardı: Toz Zerreciklerine Dikkat!

Sıcak hava dalgasının etkisinden dolayı mevsim normallerinin üzerinde bir sıcak havanın hakim olduğu ülkede, Kuzey Afrika üzerinden taşınacak toz zerrecikleriyle yarın ve haftasonu hava kirli olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre, tozlu hava yarın öğle saatlerinde gelecek ve pazar gece yarısı etkisini kaybedecek. Toza karşı hassasiyeti olanların tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Bir süredir oldukça yüksek olan ultraviyole radyasyondan dolayı tedbir alınmadan 11.00-16.00 saatleri arasında 10 dakikadan fazla güneş altında kalınmaması da istendi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sol Hareket, Os Dame (Buraya Kadar) Koalisyonunu ziyaret ederek görüşme gerçekleştirdi01 Temmuz 2021 Perşembe 11:34
  • Klima Motorundaki Arıza Yangına Neden Oldu01 Temmuz 2021 Perşembe 11:28
  • 8 kişi ve 8 iş yeri hakkında yasal işlem başlatıldı01 Temmuz 2021 Perşembe 11:26
  • KKTC – TC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti Anıtkabir'de01 Temmuz 2021 Perşembe 11:22
  • Meteoroloji'den Sıcak Hava Uyarısı!01 Temmuz 2021 Perşembe 11:19
  • Üstel: Günde ortalama 5 bin civarında aşı yapılıyor01 Temmuz 2021 Perşembe 11:05
  • Kredilerin yapılandırılmasına ilişkin başvuru süreleri 31 Aralık’a uzatıldı01 Temmuz 2021 Perşembe 10:52
  • Süte de zam geldi, bira sütten daha ucuz!01 Temmuz 2021 Perşembe 10:48
  • Başbakan Saner, Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Birliği İle TC Futbol Antrenörler Derneği’ni Kabul Etti01 Temmuz 2021 Perşembe 10:36
  • Baraka Kültür Merkezi, bir ay boyunca sürecek etkinliklerle 20. yaşını kutluyor01 Temmuz 2021 Perşembe 10:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti