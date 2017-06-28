Meteoroloji Dairesi uyarı üstüne uyarı verdi!

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5-7 °c üzerinde olduğunu duyuran Meteoroloji Dairesi, orman yangını olasılığının yüksek olduğunu ayrıca UV radyasyonunun çok yüksek olduğunu, güneş altında kalınmaması gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji Dairesi uyarı olarak gerçekleştirdiği duyurusunda; yapılan son meterolojik değerlendirmeler ışığında en yüksek hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5-7 °c üzerinde iç kesimlerde 41-44 °c sahillerde ise 35-38 °c dolaylarında seyretmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması tavsiye etti.

ORMAN YANGINI OLASILIĞI YÜKSEK

Sıcak hava dalgasının etkisi altında kalan adamızda, orman yangını gerçekleşmesi ihtimalinin çok yüksek olduğu da kaydeidldi.

Rüzgar, güney ve batı yönlerden orta (20-28 km/saat) kuvvette esecek.

11.00-16.00 SAATLERİ ARASINDA SOKAĞA ÇIKMAYIN

Öte yandan bir diğer yapılan duyuruda, “ultraviyole radyasyonunun” çok yüksek olduğu ve gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 10 dakikadan fazla güneş altında kalınmaması gerektiği vurgulandı.