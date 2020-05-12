Meteoroloji Dairesi:Hava sıcaklığı yükseliyor

Meteoroloji Dairesi, KKTC’nin genellikle alçak basınç sistemi ile önümüzdeki bir haftanın ilk iki günü ılık, diğer günlerde ise sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması beklendiğini belirtti.

12-18 Mayıs arası havanın açık ve az bulutlu olacağını bildiren Meteoroloji Dairesi, iç kesimlerde periyodun ilk iki günü 28 – 31 ºC, diğer günlerde 33 – 36 ºC; sahillerde ise periyot süresince 28 – 31 ºC dolaylarında seyretmesinin beklendiğini kaydetti. Rüzgarınsa genellikle Güney ve Batı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesinin beklendiği bildirildi.