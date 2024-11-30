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Meteoroloji Dairesi’nden depreme ilişkin açıklama: Orta şiddette

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Meteoroloji Dairesi, Merkez üssü Antalya Körfezi olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Meteoroloji Dairesi’nden depreme ilişkin açıklama: Orta şiddette

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Bugün saat 21:13 lokalde, Dairemize bağlı AKDENİZ Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 132km uzaklıkta ,ORTA ŞİDDETTE ve aletsel büyüklüğü Richter Ölçeğine göre ML:5.0 olan bir deprem kaydedilmiştir. Yapılan  ilk  değerlendirme  sonucunda depremin merkez üssünün  35.86 Kuzey ve 31.68 Doğu Koordinatlarında, yaklaşık 4 km derinliğinde ANTALYA KÖRFEZİNDE olduğu saptanmıştır."

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