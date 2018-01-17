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Meteoroloji Dairesi’nden fırtına uyarısı

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Meteoroloji Dairesi’nden fırtına uyarısı
Meteoroloji Dairesi, Perşembe ve Cuma günleri için fırtına uyarısında bulundu. 

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında rüzgarın şiddetini artırarak perşembe güney ve batı, cuma günü ise kuzey ve batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına (60-100 km/sa) yer yer çok şiddetli fırtına (100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Daire, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.

BURAN

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran’dan alınan bilgiye göre, rüzgar bu akşamdan itibaren şiddetini artıracak önce kuvvetli, zaman zamansa fırtına şeklinde esecek. Yarın öğle saatlerinden sonra fırtınanın şiddeti artacak. Rüzgar, 19 Ocak’ta yön değiştirecek ve zaman zaman fırtına şeklinde esecek. 

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