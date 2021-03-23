Meteoroloji Dairesi’nden fırtına uyarısı

Meteoroloji Dairesi, bugün 09.00 ile yarın 23.59 saatleri arası için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve analizler sonucunda bölgemiz denizlerinde rüzgarın önceleri kuzey ve doğu yönlerden, bu akşam saatlerinden itibaren ise güney ve batı yönlerden “8” kuvvetinde ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.

24 – 29 Mart tarihlerini kapsayan rapora göre, hafta sonu ise don olayı yaşanacak. İlgili sürede bölge genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günü serin ve nemli diğer günlerde ise soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Buna göre, hava çarşambadan cumaya kadar parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olacak. Hafta sonu ise açık az bulutlu geçecek, sabah saatleri yer yer don olayı yaşanacak.