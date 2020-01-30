Meteoroloji Dairesi’nden ‘fırtına’ ve ‘sağanak’ uyarısı

Meteoroloji Dairesi’nden edinilen bilgiye göre KKTC genelinin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı kıyı şeridinde 16-18 derece, iç kesimlerde ise 18-19 derece dolaylarında olacak.
FIRTINA UYARISI
Rüzgar güney ve batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.
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