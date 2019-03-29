Meteoroloji Dairesi'nden gökgürültülü sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji Dairesi Pazar saat 14.00’e dek sürecek gök gürültülü sağanak ihbarı yaptı.
Daireden yapılan açıklamada “Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (21-50 km/m2) yer yer çok kuvvetli (51-75 km/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir” denildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.