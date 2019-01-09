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Meteoroloji dairesinden kritik don uyarısı!

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Meteoroloji dairesinden don uyarısı!
Meteoroloji dairesinden kritik don uyarısı!

Soğuk ve yağmurlu hava önümüzdeki günlerde devam edecek; yarın sabah saatlerinde don bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 10 – 16 Ocak tarihlerini kapsayan raporuna göre belirtilen tarihlerde KKTC genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre, hava yarın az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu ve yağmurlu olacak; sabah saatleri don olayı yaşanacak. Cuma günü parçalı bulutlu, Cumartesi parçalı zamanla az bulutlu, Pazar günü parçalı bulutlu zamanla sağanak yağmurlu, Pazartesi günü parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, Salı günü parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu ve Çarşamba günü parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 14 – 17 derece dolaylarında seyredecek; rüzgar ise periyodun ilk yarısında Güney ve Doğu, ikinci yarısında ise Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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