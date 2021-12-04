  • BIST 1.910,41
  • Altın 779.61577
  • Dolar 13.7178
  • Euro 15.5042
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Meteoroloji Dairesi’nden Kuvvetli Yağış Uyarısı

» »
Meteoroloji Dairesi’nden Kuvvetli Yağış Uyarısı
Meteoroloji Dairesi’nden Kuvvetli Yağış Uyarısı

OLUMSUZLUKLARA KARŞI YETKİLİLER VE VATANDAŞLARIN TEDBİRLİ OLMASI TAVSİYE EDİLDİ

Meteoroloji Dairesi, bu gece 02.00’den yarın akşam saat 18.00’e kadar yağışların yer yer etkili olmasının beklendiğini duyurdu. Daire, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını tavsiye etti.

Daireden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer metrekareye 21-50 kg yağış düşecek şekilde kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meteoroloji Dairesi Fırtına Uyarısı Yaptı21 Kasım 2021 Pazar 11:29
  • En Fazla Yağmur Metrekareye 76 kg ile Kantara' da Kaydedildi20 Kasım 2021 Cumartesi 15:29
  • Yağışlı Hava, Hafta Sonu Ve Pazartesi De Devam Edecek19 Kasım 2021 Cuma 17:17
  • Kuvvetli Yağış Uyarısı19 Kasım 2021 Cuma 15:53
  • 3 gün yağmur var...17 Kasım 2021 Çarşamba 16:05
  • Tozlu Havaya Dikkat!16 Kasım 2021 Salı 10:20
  • Rüzgarın hızı zaman zaman 117 KM10 Kasım 2021 Çarşamba 17:23
  • Hava sıcaklığı düşüyor... Yağmur yağacak mı?10 Kasım 2021 Çarşamba 17:22
  • Dikkat! Fırtına Uyarısı Verildi10 Kasım 2021 Çarşamba 10:48
  • Yağmur yok, sıcak hava devam edecek08 Kasım 2021 Pazartesi 13:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti