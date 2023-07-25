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SON DAKİKAAşırı sıcak hava dalgaları neden artıyor?

Meteoroloji Dairesi'nden sıcak hava dalgası uyarısı!

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Meteoroloji Dairesi sıcak hava dalgası uyarısında bulunarak, Perşembe günü saat 18.00’e kadar hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceğini, vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
Meteoroloji Dairesi'nden sıcak hava dalgası uyarısı!

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, yapılan son tahminlere göre, bölgeyi etkileyen sıcak hava dalgasına bağlı sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde seyredecek, iç kesimlerde 41-43 derece, sahillerde ise 38-40 derece dolaylarında olacak.  

Sıcak hava dalgası nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara (arazi ve orman yangınları, sıcak çarpması vb.) karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması, özellikle günün en sıcak saatleri olan 12.00-16.00 arasında tedbir almadan güneş altında çalışılmaması tavsiye edildi.

Buna göre 25-31 Temmuz tarihleri arasında bölgemiz genellikle alçak basınç sistemi ile oldukça sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava açık, en yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısı iç kesimlerde 41-43, sahillerde 38-40 derece, ikinci yarısında ise iç kesimlerde 38-40, sahillerde ise 35-37 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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