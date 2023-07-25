Meteoroloji Dairesi'nden sıcak hava dalgası uyarısı!

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, yapılan son tahminlere göre, bölgeyi etkileyen sıcak hava dalgasına bağlı sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde seyredecek, iç kesimlerde 41-43 derece, sahillerde ise 38-40 derece dolaylarında olacak.

Sıcak hava dalgası nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara (arazi ve orman yangınları, sıcak çarpması vb.) karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması, özellikle günün en sıcak saatleri olan 12.00-16.00 arasında tedbir almadan güneş altında çalışılmaması tavsiye edildi.

Buna göre 25-31 Temmuz tarihleri arasında bölgemiz genellikle alçak basınç sistemi ile oldukça sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava açık, en yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısı iç kesimlerde 41-43, sahillerde 38-40 derece, ikinci yarısında ise iç kesimlerde 38-40, sahillerde ise 35-37 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.