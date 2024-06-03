  • BIST 10563.45
  • Altın 2407.324
  • Dolar 32.171
  • Euro 34.9301
  • Lefkoşa 40 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 39 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAErcan'dan çıkış yaparken valizlerinde öğütücü cihaz bulundu!

Meteoroloji Dairesinden sıcak hava dalgası uyarısı!

» »
Meteoroloji Dairesi 7 Haziran’a kadar ülkenin sıcak hava dalgasının etkisinde olacağı uyarısında bulundu. Sıcaklığın 41 dereceye kadar yükseleceği belirtildi.
Meteoroloji Dairesinden sıcak hava dalgası uyarısı!

Meteoroloji Dairesi'ne göre, mevsim normallerinin 5-7 derece üzerinde olması beklenen sıcak hava, 7 Haziran Cuma’ya kadar etkisini sürdürecek. Sıcaklığın iç kesimlerde 38-41 derece, sahillerde de 33-36 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

-Yangın ve sıcak çarpmasına karşı tedbirli olunması istendi

Arazi ve orman yangınları, sıcak çarpmasına karşı tedbirli olunması, 12:00 -16:00 saatleri arasında tedbir alınmadan güneş altında çalışılmaması tavsiye edildi.

Hava sıcaklığının 7-10 Haziran arasında iç kesimlerde 35-38, sahillerde de 30-33 derece dolaylarına düşmesi bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 24 bin 500 Dolar'la Ercan'dan çıkmak istedi!03 Haziran 2024 Pazartesi 14:36
  • Kıbrıslı Rum mahkemede... "Kuzeye getirmem karşılığında 100 Dolar verdiler..."03 Haziran 2024 Pazartesi 14:35
  • Kiracısının elektrik panelini ve su sayacını kırdı!03 Haziran 2024 Pazartesi 14:35
  • Uyuşturucu ithal etti... 6 Yıl hapis yatacak!03 Haziran 2024 Pazartesi 14:34
  • Erhürman: Her şeyi allem gallem ettiniz03 Haziran 2024 Pazartesi 14:33
  • YSK’dan ara seçimde muhtar ve ihtiyar heyeti üyeliği adaylarına çağrı03 Haziran 2024 Pazartesi 14:33
  • YSK'dan ara seçim açıklaması03 Haziran 2024 Pazartesi 13:51
  • Meclis ilk denemede toplanamadı...03 Haziran 2024 Pazartesi 13:14
  • Maliye açıkladı... O ödemeler yapılıyor...03 Haziran 2024 Pazartesi 12:43
  • Rumların yurtdışı seyahatlerinde rekor artış03 Haziran 2024 Pazartesi 12:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti