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Meteoroloji Dairesi'nden Sis Uyarısı

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Meteoroloji Dairesi, yarın ve Pazar günü sabah saatleri yer yer sis, Pazartesi’nden Cuma’ya kadar ise yer yer sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi'nden Sis Uyarısı

Meteoroloji Dairesi, yarın ve Pazar günü sabah saatleri yer yer sis, Pazartesi’nden Cuma’ya kadar ise yer yer sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 5-11 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, en yüksek hava sıcaklığı Cumartesi ve Pazar günleri  iç kesimlerde ve sahillerde 25 - 28, diğer  günlerde ise 21 - 24 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette yağışlı günlerde yer yer kuvvetli olarak esecek.

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