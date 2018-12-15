  • BIST 90.529
  • Altın 213,679
  • Dolar 5,3738
  • Euro 6,0725
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı!

» »
Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı!
Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı!

Toz zerrecikleri hava kirliliği yaratıyor.

Afrika üzerinden taşınan toz zerrecikleri etkili olmaya başladı. Bu arada önümüzdeki hafta boyunca yağmur bekleniyor. Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin yaratmaya başladığı hava kirliliği konusunda uyarıda bulundu.

Daireden yapılan açıklamada, toz zerreciklerinin bugün başlayarak yarın gece yarısına kadar bölgede hava kirliliği yaratacağını belirtilerek, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye edildi.

Bu arada, önümüzdeki bir hafta boyunca yağmur bekleniyor. Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, 15 – 21 Aralık tarihleri arasında ülkenin genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiği kaydedildi.    Buna göre bugün ve yarın havanın parçalı bulutlu yer yer hafif yağmurlu, hafta başından itibaren perşembeye kadar parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, cuma günü ise parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Askerin Sorumsuzluğu Bir Çocuğumuzu Aramızdan Aldı!15 Aralık 2018 Cumartesi 12:22
  • Ani Ölüm15 Aralık 2018 Cumartesi 12:20
  • Radyo Güven Müdürlüğü’nün düzenlediği liselerarası şiir ve kompozisyon yarışması sonuçlandı14 Aralık 2018 Cuma 23:30
  • Tatar: “Hükümet turizme sahip çıkmalı”14 Aralık 2018 Cuma 23:00
  • “Avrupa Birliği'nin Durumu, 2019 Öncelikleri ve Ötesi” konulu sunum gerçekleştirildi14 Aralık 2018 Cuma 22:30
  • RDÜ ile KISBÜ dostluk müsabakası gerçekleştirildi14 Aralık 2018 Cuma 21:00
  • Kendimi ve Ailemi Kanserden Nasıl Korurum?14 Aralık 2018 Cuma 17:00
  • “Çocuk Gözüyle Bir Sevdadır Velespit”14 Aralık 2018 Cuma 16:45
  • Bütçe görüşmelerindeki 'öpücük' olayı Türkiye'de de gündem oldu14 Aralık 2018 Cuma 16:39
  • Akıncı: “Halen bir çocuk koruma politikamız yok”14 Aralık 2018 Cuma 16:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti