Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı!

Toz zerrecikleri hava kirliliği yaratıyor.

Afrika üzerinden taşınan toz zerrecikleri etkili olmaya başladı. Bu arada önümüzdeki hafta boyunca yağmur bekleniyor. Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin yaratmaya başladığı hava kirliliği konusunda uyarıda bulundu.

Daireden yapılan açıklamada, toz zerreciklerinin bugün başlayarak yarın gece yarısına kadar bölgede hava kirliliği yaratacağını belirtilerek, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye edildi.

Bu arada, önümüzdeki bir hafta boyunca yağmur bekleniyor. Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, 15 – 21 Aralık tarihleri arasında ülkenin genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiği kaydedildi. Buna göre bugün ve yarın havanın parçalı bulutlu yer yer hafif yağmurlu, hafta başından itibaren perşembeye kadar parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, cuma günü ise parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.