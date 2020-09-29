Meteoroloji Dairesi'nden Toz Uyarısı

Ülkeye, Ortadoğu üzerinden toz zerrecikleri taşınıyor. Meteoroloji Dairesi, tozun bugün öğleden yarın gece yarısına kadar etkili olacağını duyurdu.
Hava kirliliği yaratacak toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olması tavsiye edildi.
Ülkeye, Ortadoğu üzerinden toz zerrecikleri taşınıyor. Meteoroloji Dairesi, tozun bugün öğleden yarın gece yarısına kadar etkili olacağını duyurdu.
Hava kirliliği yaratacak toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olması tavsiye edildi.
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