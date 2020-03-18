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Meteoroloji Dairesi’nden uyarı!

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Meteoroloji Dairesi’nden uyarı!
Meteoroloji Dairesi’nden uyarı!

Meteoroloji Dairesi’nden edinilen bilgiye göre KKTC genelinin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 5 ile 6 derece altında seyrederek, kıyı şeridinde 11-14 derece, iç kesimlerde ise 13-15 derece dolaylarında olacak.

BAZI BÖLGELERDE ŞİDDETLİ FIRTINA

Rüzgar, kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek.

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