Meteoroloji Dairesi'nden yeni uyarı

Ülke genelinde etkili olan yoğun yağış bazı yolların kapanmasına neden olurken, Haspolat bölgesinde ise bir çok evi de su bastı.

Haspolat, Lefkoşa, Güngör ve Taşkent bölgesinde yoğun yağışlar zarara neden oldu.

Yağışlar nedeniyle oluşan su taşkınları Lefkoşa – Gazimağusa Anayolunun bir süre kapalı kalmasına neden oldu.

Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre Lefkoşa Mağusa Anayolu üzerindeki, Haspolat Çemberinden itibaren Mağusa geliş yönünde tek şerit olarak gidiş ve gelişlere açıldı.

Polis basın subaylığı ayrıca, Taşkent köy içinden, Taşkent Piknik alanına giden yol ve bu yolun devamı olan Bufavento Kalesine giden dağ yolu taş ve toprak kayması nedeniyle trafik akışına kapatıldığını açıkladı.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürü Cemal Betmezoğlu da BRT’ye yaptığı açıklamada, Lefkoşa – Gazimağusa Anayolunun şu anda tek şerit olarak trafiğe açıldığını belirtti.

Betmezoğlu, bölgede yaşanan sorunların giderilmesi için Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekiplerinin dün geceden itibaren yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ettğini kaydetti.

Betmezoğlu, sel nedeniyle bir çok aracın mahsur kaldığını söyledi.

Bu arada, LTB ve Değirmenlik Belediyesi ekipleri de kapanan yolların açılması ve su baskınlarının giderilmesi için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Başbakan Tufan Erhürman, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi sorun yaşanan bölgeleri ziyaret ederek incelemeler yaptı.

Aşırı yağışlardan tarım alanları da zarar görürken, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, bazı ekili tarım alanlarının zarar görüdüğünü belirterek, önümüzdeki günlerde hasar tespit çalışmalarının yapılacğını söyledi.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler Brt’ye yaptığı açıklamada, Sivil Savunma Başkanlığı ekipleriyle birlikte bu sabahın erken saatlerinden itibaren sorunların giderilmesi için büyük çaba harcadıklarını söyledi.

Karavezirler, Ercan Havalanoından uçacak yolculrın mağduriyetlerişni gidermek için araçlarla yolcuların havaalanına taşındığını belirtti.

Dikmen Blediye Başkanı Yüksel Çelebi de yaptığı açıklamada Dikmen, Taşkent ve Güngör’de de yoğun yağışların hasara neden olduğunu belirtti.

Çelebi, Taşkent’te dolu yağışı nedeniyle 10 evin çatısının çöktüğünü söyledi.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran da yaptığı açıklamada, yoğun yağışların bugün de yer yer devam etmesininin beklendiğini belirtti.

Raif İlker Buran, en fazla yağışın metre kareye 170 kilogramla Beylerbeyi bölgesinde olduğunu, bu bölgeyi Alevkayası ve Girne’nin takip ettiğini ifade etti.

Buran, yağışların yarından itibaren etkisini kaybedeceğini de sözlerine ekledi.