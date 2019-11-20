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Meteoroloji duyurdu! Yağmur Geliyor

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Meteoroloji duyurdu! Yağmur Geliyor.Havanın önümüzdeki günlerde yağmurlu geçmesi bekleniyor
Meteoroloji duyurdu! Yağmur Geliyor

Havanın hafta boyunca yağmurlu geçmesi bekleniyor.  Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, hava yarın açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, cuma parçalı bulutlu öğleden sonra yer yer hafif sağanak yağmurlu, cumartesi parçalı zamanla çok bulutlu, pazar parçalı bulutlu, pazartesi parçalı çok bulutlu öğleden sonra yer yer yağmurlu, salı ve çarşamba parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu olacak. 


En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 23 - 26 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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