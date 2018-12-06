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Meteoroloji en fazla yağış alan yerleri açıkladı: Metrekareye 246 kilo yağış!
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Meteoroloji en fazla yağış alan yerleri açıkladı: Metrekareye 246 kilo yağış!
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KIBRIS
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KIBRIS
06.12.2018 14:46
Meteoroloji en fazla yağış alan yerleri açıkladı: Rekor metrekareye 246 kilo
05 aralık - 06 aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleşen yağış miktarları:
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