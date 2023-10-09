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Meteoroloji gün verdi... Yağmurlu hava geliyor

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Ülke, serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde... Yarın ve çarşamba günü yağmur bekleniyor. Pazar ve pazartesi için de yer yer sağanak beklentisi var. Hava sıcaklığı, 29 - 32 derece dolaylarında.
Meteoroloji gün verdi... Yağmurlu hava geliyor

Meteoroloji Dairesi’nin 10-16 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Havanın yarın yer yer sağanak yağmurlu, Çarşamba günü yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olması bekleniyor. Pazar ve pazartesi için de yer yer sağanak yağmur beklentisi var. Perşembe, cuma ve cumartesi ise hava açık ve az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu geçecek.

Rüzgar, yarın güney ve batı yönlerden, diğer günlerde ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette edecek.

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