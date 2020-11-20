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Meteoroloji: Kuvvetli yağışlar bu akşama kadar devam edecek

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Meteoroloji: Kuvvetli yağışlar bu akşama kadar devam edecek
Meteoroloji: Kuvvetli yağışlar bu akşama kadar devam edecek

Meteoroloji Dairesinin şiddetli yağış uyarısı ise devam ediyor. Meteoroloji Dairesi, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların bu gece yarısına kadar yer yer kuvvetli olacağını duyurarak, yaşanabilecek olumsuzluklar için vatandaşları ve yetkilileri uyardı. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları da düştü..

Meteoroloji Dairesi, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 22-25 derece, bugün ve yarın  ise 19-21 derece dolaylarında olacağını duyurdu.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, yarın ise kuvvetli olarak esecek. Bu arada son 24 saat içinde en çok yağış metrekareye 78 kilogramla Ziyamet’te kaydedildi. 

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