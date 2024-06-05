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Meteoroloji Mühendisleri Odası: Aşırı sıcaklıklarla daha sık karşılaşılacağız

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Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Mustafa Altunç, aşırı sıcak havanın doğa tahribatının bir sonucu olduğunu belirterek, "Doğayı tahrip etmeye devam edersek, El Nino ve La Nina gibi hava olaylarıyla daha sık karşılaşacağız" dedi.
Meteoroloji Mühendisleri Odası: Aşırı sıcaklıklarla daha sık karşılaşılacağız

Mustafa Altunç, yaptığı yazılı açıklamada, mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıkların 2-7 yıl arası yaşandığını belirterek, “Bu günlerde yine normal sıcaklıklarla kıyaslanamayacak derecede sapma gösteren pik sıcaklık değerlerini yaşıyoruz" şeklinde devam etti. Altunç, özellikle Pasifik Okyanusu'nun doğu kesimlerdeki su sıcaklığındaki artışın bariz bir şekilde görüldüğünü kaydetti.

Bu gibi olaylara El Nino dendiğine işaret eden Altunç, El Nino sonucunda belirli bir süre de olsa iklimde değişiklikler görülmekte, pik değerler gerçekleşmektedir.” dedi. Altunç, İspanyolcada “Küçük Oğlan” anlamındaki El Nino’nun tam tersi de “Kız Çocuğu” anlamındaki La Nina oluştuğunu söyledi. 

Altunç, şöyle devam etti:

"Aşırı sıcakların yaşanmaması için doğanın korunması gerekiyor.. Doğayı tahrip etmeye devam edersek El Nino ve La Nina gibi hava olayları ile daha sık frekanslarda buluşmamız hiç de sürpriz sayılmayacaktır" 

Mustafa Altunç, son 30 yıl içerisinde KKTC’de ölçülen en yüksek hava sıcaklığının sırasıyla 46.6 °C ile Ağustos’ta, 45.8 °C ile Eylül’de, 45.3 °C ile Temmuz’da, 45.0 °C ile Haziran’da, 44.2 °C ile Mayıs’ta kaydedildiğine işaret etti.

Altunç, tayfun ve kasırga gibi çok şiddetli meteorolojik hadiselerin oluşum nedenlerinden birinin de deniz suyunun ısınması olduğunu belirtti.

 

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