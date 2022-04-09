  • BIST 2.393,39
  • Altın 923.02
  • Dolar 14.7427
  • Euro 15.9961
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanlığına Mediha Orun Sarp Seçildi

» »
Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanlığına Mediha Orun Sarp Seçildi
Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanlığına Mediha Orun Sarp Seçildi

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Meteoroloji Mühendisleri Odası’nda (MMO) Başkanlığa Mediha Orun Sarp seçildi.

KTMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası’nın yeni Dönem Olağan Genel Kurulu, bugün KTMMOB binasında yapıldı.

Odadan verilen bilgiye göre Genel Kurulda, Mediha Orun Sarp oy birliğiyle Oda Başkanı seçildi.

Yönetim Kurulu üyeliklerine Sedef Çakır, Mehmet Afif, Dr. Halil Göymen ve Prof. Dr. Mustafa Altunç getirildi.

Denetleme Kurulu ise Mustafa Saften ve Ayşe Özengil’den oluştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Tatar'ın Siyasi Partilerle Görüşmesi Başladı09 Nisan 2022 Cumartesi 16:06
  • Res-Bir : Acil olarak görüşme talep ediyoruz09 Nisan 2022 Cumartesi 15:52
  • Bakanlık Açıkladı09 Nisan 2022 Cumartesi 15:47
  • Kıbrıs'ta Çingene Sayısı 125009 Nisan 2022 Cumartesi 15:01
  • Dikkat! Pazartesi ve Salı yağmur var...09 Nisan 2022 Cumartesi 14:57
  • Cumhurbaşkanı Tatar, siyasi parti başkanlarıyla saat 14.30’da Belediyeler Reformu’nu görüşecek09 Nisan 2022 Cumartesi 13:38
  • Kız İzci Örgütü Derneği, Hayatını Kaybeden Kurucu Başkanları İçin Yarın Tören Düzenleyecek09 Nisan 2022 Cumartesi 13:21
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Siyasi Parti Başkanlarıyla Saat 14:30'da Belediyeler Reformunu Görüşecek09 Nisan 2022 Cumartesi 12:56
  • Süt Bedelleri Ödendi09 Nisan 2022 Cumartesi 12:53
  • Töre, Gazimağusa Muhtarlar Derneği Heyetini Kabul Etti09 Nisan 2022 Cumartesi 12:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti