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Meteoroloji Uyardı!

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Tozlu Hava Cuma Gününe Kadar Bölgede Etkisini Sürdürecek
Meteoroloji Uyardı!

Meteoroloji Dairesi, cuma günü öğle saatlerine kadar tozlu havanın bölgede etkisini sürdürmeye devam edeceği uyarısında bulundu.
 

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, tozlu havanın; bu gece yarısından başlayarak cuma günü saat 12.00’ye kadar bölgede etkili olmasının beklendiği bildirildi. 
Açıklamada, bölgede hava kirliliğine sebep olan toz taşınımının devam etmesi beklendiğinden toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları da tavsiye edildi.

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