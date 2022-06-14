Meteoroloji uyardı!

Meteoroloji Dairesi, bugün beklenen sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlar konusunda uyardı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, yapılan değerlendirmeler sonucunda beklenen sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiyesinde bulundu.

Sağanak yağışların bugün 12.00'dan öğleden sonra saat 18.00’e kadar etkili olması bekleniyor.