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Meteoroloji uyardı!

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Meteoroloji Dairesi, sağanak yağış beklendiğini açıklayarak uyarılarda bulundu.
Meteoroloji uyardı!

Meteoroloji Dairesi, bugün beklenen sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlar konusunda uyardı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, yapılan değerlendirmeler sonucunda beklenen sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiyesinde bulundu.

Sağanak yağışların bugün 12.00'dan öğleden sonra saat 18.00’e kadar etkili olması bekleniyor.

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