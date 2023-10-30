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Meteoroloji uyardı: 4 gün boyunca sağanak bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, 31 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında sağanak yağmur beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji uyardı: 4 gün boyunca sağanak bekleniyor

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Meteoroloji Daires, 28 Ekim – 3 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu paylaştı.

Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre, bölge periyodun ilk iki günü yüksek basınç sistemiyle ılık ve nemli, diğer günlerde ise alçak basınç sistemiyle üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

 SALIDAN CUMAYA YAĞMUR BEKLENTİSİ VAR

Hava bugün parçalı ve çok bulutlu geçecek. Salıdan perşembeye kadar yer yer sağanak yağmur, cuma günü ise yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

 5 DERECELİK DÜŞÜŞ BEKLENİYOR, RÜZGAR ORTA KUVVETTE ESECEK

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk yarısı iç kesimlerde ve sahillerde 32 - 35 ºC dolaylarında, ikinci yarısında ise 27 - 30 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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