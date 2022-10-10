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Meteoroloji Uyardı! Gök Gürültülü Sağanak Yağmur Geliyor

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Meteoroloji Uyardı! Gök Gürültülü Sağanak Yağmur Geliyor
Meteoroloji Uyardı! Gök Gürültülü Sağanak Yağmur Geliyor

Serin ve nemli havanın etkili olmasının öngörüldüğü önümüzdeki günlerde yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, bölge, alçak basınç sistemi ile periyodun ilk yarısında ılık ve nemli, ikinci yarısında ise serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın ve Çarşamba bulutlu, diğer günler yer yer sağanak yağmurlu, hafta sonu ise sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısında iç kesimlerde ve sahillerde 28 - 31 ºC, ikinci yarısında ise 24 - 27 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar periyodun ilk günü Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette, diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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