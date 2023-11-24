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Meteoroloji uyardı: Hafta sonu yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi’nin 23- 29 Kasım hava tahmin raporuna göre, hafta sonu sağanak ve gök gürültülü sağanak, pazartesi yer yer sağanak bekleniyor.
Meteoroloji uyardı: Hafta sonu yağmur bekleniyor

Bölge periyodun ilk günleri yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli, diğer günlerde ise alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün parçalı ve az bulutlu, cuma az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, cumartesi parçalı çok bulutlu zamanla yağmurlu akşam saatleri sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, pazar parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

Yağışlı hava pazartesi de sürecek. Hava pazartesi parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, salı parçalı ve çok bulutlu, çarşamba parçalı ve çok bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 21 – 24 derece, diğer günlerde ise 17 – 20 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr periyodun ilk günleri kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden kuvveti yer yer fırtınamsı esecek.

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