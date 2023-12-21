Meteoroloji uyardı: Hem toz geliyor hem yağmur

Meteoroloji Dairesi, yarın, cuma ve cumartesi günleri sağanak yağmur beklendiğini duyurdu. Öte yandan tozlu hava da bu gece yarısından itibaren yarın 18.00'e kadar etkili olacak.

Daire’nin 21-27 Aralık tarihlerini kapsayan raporuna göre, pazar günü itibarıyla ise hava parçalı veya az bulutlu olacak.

Periyodun ilk günü kuzey ve doğudan, diğer günlerde ise güney ve batıdan rüzgar kuvvetli, yer yer fırtınamsı olarak esecek.

Alçak basın sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalan bölgede, hava sıcaklığı ise iç kesimlerde ve sahillerde 18-21 derece dolaylarında seyredecek.

Tozlu hava etkili olacak

Öte yandan Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin gece yarısından itibaren yarın saat 18.00’e kadar etkili olacağı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yaratmasının beklendiği ifade edilerek, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.