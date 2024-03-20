Meteoroloji uyardı... Kuvvetli sağanak geliyor!

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamada, 'Son meteorolojik değerlendirmelere ve analizler sonucunda bölgemizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların özellikle doğu kesimler ve Karpaz bölgesinde yer yer kuvvetli (21 - 50 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkilikerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edilir' denildi.
Öte yandan uyarı bugün saat13.00 ila 18.00 arası için verildi.
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