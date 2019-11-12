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Meteoroloji uyardı! Sağanak geliyor

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Cuma ve Cumartesi günleri, yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığı da 4 derece düşecek
Meteoroloji uyardı! Sağanak geliyor

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 12–18 Kasım tarihleri arasında bölge, periyodun ilk günleri yüksek basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli, diğer günlerde ise alçak basınç sistemi ile serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Cuma ve Cumartesi günlerinin, parçalı bulutlu olması ve yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmur görülmesi beklenirken; diğer günlerde hava parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk günleri iç kesimler ve sahillerde 26-29 derece; daha sonraki günlerde ise 22-25 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette; yağış alan günlerde yer yer kuvvetli olarak esecek.

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