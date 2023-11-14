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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağmur etkili olacak

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Meteoroloji Dairesi, bugün ve yarın sağanak yağmur beklendiğini açıkladı. Hava sıcaklığının ise 24-27 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağmur etkili olacak

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık raporuna göre, 14-20 Kasım tarihleri arasında bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava, bugün parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; yarın parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Perşembe parçalı bulutlu, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Pazartesi günü de az bulutlu geçecek. 

Rapora göre, en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 24-27 derece dolaylarında seyredecek.   

Rüzgarın, yarın ve çarşamba günü kuzey ve doğu, diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette; yağışlı günlerde ise yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

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