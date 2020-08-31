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Meteoroloji uyardı! Sıcak hava dalgası geliyor.. Hissedilen sıcaklık 50 derece olacak!

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Meteoroloji uyardı! Sıcak hava dalgası geliyor.. Hissedilen sıcaklık 50 derece olacak!
Meteoroloji uyardı! Sıcak hava dalgası geliyor.. Hissedilen sıcaklık 50 derece olacak!

Meteoroloji Dairesi önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının 45 dereceye kadar çıkacağını açıkladı. Daire, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.

Dairenden yayımlanan meteorolojik uyarıya göre, bugünden başlayarak 7 Eylül’e kadar bölgeyi etkileyecek sıcak hava dalgasına bağlı olarak en yüksek hava sıcaklıkları iç kesimlerde mevsim normallerinin 8 ile 11 derece üzerinde seyrederek 42-45 derece olacak.

Sahillerde ise mevsim normallerinin 5 ile 8 derece üzerinde 35-38 derece sıcaklık görülecek.

Daireden yapılan açıklamada sıcak çarpması, arazi ve orman yangınları gibi olumsuzluklara karşı yetkililer ve vatandaşlar tedbirli olmaya çağırıldı.

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