Meteoroloji uyardı: Tozlu hava bugünden itibaren etkili olacak!

Meteoroloji Dairesi’nin duyurusuna göre bugün saat 15.00’ten itibaren, Kuzey Afrika’dan taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yaratması bekleniyor.
Tozlu hava 3 Haziran Pazartesi gece yarısı etkisini kaybedecek.
Meteoroloji Dairesi’nin duyurusuna göre bugün saat 15.00’ten itibaren, Kuzey Afrika’dan taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yaratması bekleniyor.
Tozlu hava 3 Haziran Pazartesi gece yarısı etkisini kaybedecek.
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