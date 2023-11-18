Meteoroloji uyarmıştı... Yağmur başladı...

Meteoroloji Dairesi, Cumartesi ve Pazar günleri sağanak yağışların yer yer kuvvetli olacağı konusunda uyardı.

Meteoroloji Dairesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olsumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edilir."