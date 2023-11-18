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Meteoroloji uyarmıştı... Yağmur başladı...

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Meteoroloji uyardı: Hafta sonuna dikkat, kuvvetli geliyor...
Meteoroloji uyarmıştı... Yağmur başladı...

Meteoroloji Dairesi, Cumartesi ve Pazar günleri sağanak yağışların yer yer kuvvetli olacağı konusunda uyardı.

Meteoroloji Dairesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olsumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edilir."

 

 

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