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Meteoroloji uzmanından ‘dikkat çekici’ uyarı: Bu havalar Covid-19’dan tehlikeli

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Sıcaklığun düşmesiyle İstanbul’da yarın karla karışık yağmur beklendiğini söyleyen meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, bu havaların hastalıklar açısından Covid-19 daha tehlikeli olduğuna dikkat çekti.
Meteoroloji uzmanından ‘dikkat çekici’ uyarı: Bu havalar Covid-19’dan tehlikeli

Türkiye'de Sıcaklığun düşmesiyle İstanbul’da yarın karla karışık yağmur beklendiğini söyleyen meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, bu havaların hastalıklar açısından Covid-19 daha tehlikeli olduğuna dikkat çekti.

Çok soğuk bir hava kütlesinin Karadeniz üzerinden hızlı bir şekilde indiğini ifade eden İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Özdemir, kuzeyli rüzgarın hızlı bir şekilde havayı soğutmaya başladığını anlattı.

Özdemir etkili olan soğuk havaya karşı şu sözlerle uyardı: “İstanbul’da sulu kar olacak ama soğuk hava var. Kalp hastaları, nefes darlığı olanlara ve bağışıklık sistemi düşük kişilere sağlık açısından olumsuz etkileri olacaktır. Bu havalar Covid-19’dan daha tehlikeli. Bu olumsuzluklara sebep olduğu için ani hava değişimleri kronik hastalıkları da tetikleyecektir. Kitle şeklinde hastalıkları artıracaktır. Yaşlıların evden çıkmaması, trafiğe çıkılmaması lazım. Bu günleri bu şekilde geçirmemiz gerekiyor. Nisan ayından itibaren ılık ve güzel havalar bekliyoruz. Mart maalesef kapıdan baktırdı.”

İstanbul’un yüksek kesimlerinde muhakkak kar yağışı görüleceğine vurgulayan Dr. Özdemir, “İstanbul’daki kar yağışı cuma gününe kadar devam edecek, yavaş yavaş Marmara’nın doğusu ve İç Anadolu Bölgesi’ne geçecek. Adıyaman, Antalya, Konya bugün çok dikkatli olmalı. Oralarda sel veya çok kuvvetli hava hadiseleri meydana gelecektir” dedi.

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