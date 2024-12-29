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Meteoroloji'de kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı…

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Meteoroloji Dairesi, yarın saat 11.00’den salı 05.00’e kadar kuvvetli yağış ve rüzgar olacağını duyurdu.
Meteoroloji'de kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı…

Meteoroloji Dairesi, yarın saat 11.00’den salı 05.00’e kadar kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yaptı; muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını önerdi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan meteorolojik uyarıda, son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda, bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması ve belirtilen sürede rüzgarın yer yer kuvvetli (39-49 km/h), zaman zaman fırtınamsı rüzgar (50-61 km/h) şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.

Uyarıda, sel, taşkın, dolu yağışı, yıldırım düşmesi vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.

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