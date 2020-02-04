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Meteoroloji'den Fırtına uyarısı!

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Meteoroloji'den Fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den Fırtına uyarısı!

KKTC Meteoroloji Dairesi, Çarşamba saat 15.00’ten başlayarak Cuma 15.00’e kadar ki süre için fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji Dairesinden yapılan uyarıda, son meteorolojik değerlendirmeler ışığında, güney ve batı yönlerden saatte 39-49 km hızla kuvvetli rüzgar ve zaman zaman saatte 62-74 km hızla fırtına beklendiği duyuruldu. Uyarıda, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.

 

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