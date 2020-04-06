Meteoroloji'den 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji Dairesi’nden edinilen bilgiye göre KKTC genelinin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, zamanla yer yer sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığının kıyı şeridinde 20-24 derece, iç kesimlerde ise 22-23 derece dolaylarında olması bekleniyor.
Rüzgâr, sabah saatlerinde kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
ÖĞLEN FIRTINA BEKLENİYOR
Öğle saatlerinde ise rüzgârın kuzey ve doğu yönlerden esmesi beklenirken, Meteoroloji Dairesi, zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgâr konusunda da uyarıda bulundu.
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