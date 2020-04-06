  • BIST 90.970
  • Altın 354,108
  • Dolar 6,7442
  • Euro 7,2944
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Meteoroloji'den 'fırtına' uyarısı

» »
Meteoroloji'den 'fırtına' uyarısı
Meteoroloji'den 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji Dairesi’nden edinilen bilgiye göre KKTC genelinin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, zamanla yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığının kıyı şeridinde 20-24 derece, iç kesimlerde ise 22-23 derece dolaylarında olması bekleniyor.

Rüzgâr, sabah saatlerinde kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

ÖĞLEN FIRTINA BEKLENİYOR

Öğle saatlerinde ise rüzgârın kuzey ve doğu yönlerden esmesi beklenirken, Meteoroloji Dairesi, zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgâr konusunda da uyarıda bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: “Bu süreç kâr etme süreci değil, ayakta kalma süreci”06 Nisan 2020 Pazartesi 10:21
  • Dikkat! Araç Kayıt ve Posta hizmete açılmıyor!06 Nisan 2020 Pazartesi 08:49
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!06 Nisan 2020 Pazartesi 08:27
  • Bakanlık açılışları hazırlıklar tamamlanmadı nedeni ile erteledi, daireler hazır olunca açılacak05 Nisan 2020 Pazar 22:37
  • Dr. Uçaner'den sert tepki! "Biz evde kal çağrısı yaparken..."05 Nisan 2020 Pazar 22:34
  • Tatar: Bugünkü seyir devam ederse Mayıs ayından itibaren bazı yerlerin açılması yoluna gidilebilir05 Nisan 2020 Pazar 19:39
  • Posta Dairesi ve Trafik Dairesi Araç Kayıt Muayene Ve Ruhsatlandırma Şubesi Yarından İtibaren Hizmet Vermeye Başlayacak05 Nisan 2020 Pazar 19:26
  • KKTC'den götürülen öğrenciler, karantinadan sonra test yapılmadan evlerine gönderilecek!05 Nisan 2020 Pazar 19:23
  • Güney Kıbrıs'ta Corona'dan 1 ölüm 20 yeni vaka!05 Nisan 2020 Pazar 18:27
  • Günün önemli haberleri ücretsiz olarak artık telefonunuzda? Yoksa,siz halen ücret mi ödüyorsunuz?05 Nisan 2020 Pazar 18:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti