Meteoroloji’den ‘fırtına’ uyarısı

Meteoroloji Dairesi’nden edinilen bilgiye göre KKTC genelinin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.
Hava sıcaklıklarının kıyı şeridinde 23-26 derece, iç kesimlerde ise 28-29 derece dolaylarında olması bekleniyor.
FIRTINA UYARISI
Rüzgar, güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
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