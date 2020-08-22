Meteoroloji’den ‘Fırtına’ uyarısı

Hava sıcaklığı, kıyı şeridinde 32-35 derece, iç kesimlerde ise 37-39 derece dolaylarında seyredecek.

METEOROLOJİ DAİRESİ FIRTINA KONUSUNDA UYARDI

Rüzgar kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli yer yer ‘fırtınamsı’ olarak esecek.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

“Bölgemiz denizlerinden Taurus’ta kuzey ve doğu yönlerden esmekte olan rüzgarın şiddetinin '7' kuvvetinde ve 'fırtınamsı rüzgar' şeklinde esmesi beklenmektedir.”

AŞIRI SICAKLAR KONUSUNDAKİ UYARI YİNELENDİ

Öte yandan Meteoroloji Dairesi’nin düzenli olarak yaptığı ‘orman yangını riski’ ve ‘yüksek ultraviyole ışınları’ uyarıları bugün de yinelendi.

11.00-16.00 saatleri arasında mecbur kalmadıkça güneş ışığına 10 dakikadan fazla maruz kalınmaması konusunda yapılan uyarıların yanı sıra ormanlık bölgelerde ateş yakılmaması konusunda da uyarılar tekrarlandı.