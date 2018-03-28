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Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı…

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Meteoroloji Dairesi, bugün ikinci açıklamayı yaparak, kuvvetli yağış uyarısında bulundu. 
Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı…

Sağanak ve gök gürültülü yağışlı havanın bu geceden itibaren etkili olacağını, yer yer metre kareye 21-50 kg etkili yağmur beklendiğini bildiren Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını önerdi.

YARIN VE CUMA GÜNÜ DE YAĞMUR BEKLENİYOR

Meteoroloji Dairesi yarın ve Cuma de günü yağmur beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin 29 Mart-4 Nisan tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge, genellikle alçak basınç sistemiyle ılık ve nispeten nemli, yarın ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 24-27, sahillerde 20-23; yarın ise iç kesimlerde ve sahillerde 17-20 derece dolaylarında seyredecek.

Hava cumartesi gününden sonra genellikle açık, zamanla parçalı bulutlu olacak.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette; yarın ise kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

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