Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Dairesi, 30 Aralık 2024 tarihinde başlayacak kuvvetli yağış ve fırtına riskine karşı vatandaşları ve yetkilileri tedbirli olmaya çağırdı.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 Aralık 2024 saat 11.00'de başlayıp 31 Aralık 2024 saat 05.00'e kadar sürmesi beklenen kuvvetli yağış ve fırtına için uyarı yapıldı.

Bölge genelinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması, yağış miktarının 21-50 kg/m² arasında değişmesi bekleniyor. Bununla birlikte, belirtilen zaman diliminde rüzgarın 39-49 km/s hızla esmesi ve zaman zaman fırtına seviyesine ulaşarak 50-61 km/s hıza ulaşması öngörülüyor.

Meteoroloji Dairesi, olası olumsuzluklara (sel, taşkın, dolu yağışı, yıldırım düşmesi vb.) karşı yetkililerin ve vatandaşların gerekli tedbirleri almasını tavsiye etti.

Vatandaşların özellikle dere yataklarından uzak durmaları, araçlarını güvenli alanlara park etmeleri ve açık alanlarda bulunmamaları gerektiği vurgulandı.