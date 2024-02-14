Meteoroloji'den kuvvetli yağmur uyarısı...

Meteoroloji Dairesi, bugün saat 15.00’e kadar gök gürültülü sağanağın etkili olacağını duyurarak yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Daire, bugün saat 15.00’e kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle ihbar yayımladı.

Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda, bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların özellikle kuzey sahil ve Beşparmaklar, doğu sahil ve Karpaz bölgelerinde kuvvetli (21 - 50 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edildi.